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الطقس - زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق



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اليوم الاثنين، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعديه احياناً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


والثلاثاء، يكون الجو معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبه بعواصف رعديه احياناً، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.


اما يوم الاربعاء، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، تكون الفرصة مهيأة  لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج




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