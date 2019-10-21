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نسبة الفقر والبطالة في غزة وصلت 75%



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ، إن نسبتي الفقر والبطالة في غزة وصلتا، خلال عام 2019، إلى75 بالمئة.



جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع وكيل الوزارة بغزة غازي حمد، نظّمه المركز الإعلامي في القطاع.


وأضاف حمد، خلال اللقاء، إن 33.8 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.


وأوضح أن 70 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي.


وتابع قائلاً: "عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب".






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