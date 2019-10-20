إجتماع, لأهالي, طلاب, الثاني, عشر, بمدرسة, ثانوية, رؤوف, أبو, حاطوم, يافة, الناصرة,

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قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي...
باشرت شرطة الناصرة الليلة الماضية بالتحقيق في حادثة اعتداء على منتخب جمهور في...
اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة...
ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة...
تحت رعاية المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول وبمبادرة المدرسة الابتدائية -أ-...
اسفر شجار عائلي في بلدة حورة بالنقب عصر اليوم الاحد عن اصابة ٣ اشخاص بجراح وصفت...
جاريد كوشنير هو الوحيد الذي يعرف تفاصيل خطة السلام المعروفة اعلاميا بصفقة القرن،...
كشفت ورقة عمل جديدة اصدرها مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست بناءً على طلب من...
عقد النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مؤخراً سلسلة لقاءات شعبية وطلابية في...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ عن شجار بين جيران في مدينة...