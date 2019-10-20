إجتماع, لأهالي, طلاب, الثاني, عشر, بمدرسة, ثانوية, رؤوف, أبو, حاطوم, يافة, الناصرة,

إستمرارًا وختامًا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم يافة الناصرة، وضمن مبدأ التعاون والثقة بين المدرسة والأهل، نظمت المدرسة يوم الجمعة الموافق 18.10.2019 اجتماعًا كبيرًا لأهالي طلاب الثاني عشر، وذلك بحضور أعضاء الهيئة التدريسية ومربي الصفوف ولجنة أولياء أُمور الطلاب والطلاب.

وبعد استقبال أهالي الطلاب، ألقت مديرة المدرسة المعلمة كاملة حسن أبو إسماعيل كلمتها الترحيبية وتحدثت عن مشاركة الأهل في العملية التعليمية والتربوية والاجتماعية، وأكدت دور المدرسة في إعداد وتنشئة أجيال صالحة وحثت على العلم والأخلاق الفاضلة والالتزام بقوانين ودستور المدرسة، بعدها تلاها مركز البجروت الاستاذ علاء خليلية ومستشارة المدرسة المعلمة سندس أبو غانم ورئيس لجنة أولياء أُمور الطلاب فؤاد أبو سرية.ثم كانت فعالية مشتركة بين الأهل والطلاب ومربي الصفوف عن القيم التربوية والأخلاقية ضمن مشروع (דוקאטוס) مما إزدانت أروقة وجدران المدرسة والصفوف بتعليق صور مكتوب عليها كلمات وعبارات من القيم التربوية والأخلاقية.في الختام كان هناك لقاء بين المربين وأولياء أُمور الطلاب داخل غرف الصفوف وتم شرح لهم عن أنظمة وقوانين ودستور المدرسة وامتحانات الدبلوم والبجروت وتلقوا تقارير عن وضع أبنائهم التحصيلي والسلوكي داخل مغلف يفصل فيه المربي عدد الوحدات التي حصلوا عليها في الصف الحادي عشر.بدورها شكرت مديرة المدرسة ومركزة التربية الاجتماعية المعلمة نجوى سليمان ومستشارة طبقة الصفوف الثانية عشر المعلمة سندس أبو غانم ومركز البجروت الاستاذ علاء خليلية ومربي الصفوف ولمسؤول الإعلام والاتصال الاستاذ وائل عواد والطاقم الإداري ولجنة أولياء أُمور الطلاب وأهالي الطلاب.بدورهم عبر أهالي الطلاب عن إرتياحهم وسعادتهم من الأجواء التربوية والتعليمية المريحة للطلاب.من الجدير ذكره أن هذه الاجتماعات مهمة جدًا للحفاظ على مسيرة تعليم ناجحة ومثمرة والتي يتوجها التعاون بين المدرسة والأهل.