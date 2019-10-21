ملك, الاردن, يؤكد, لوشنطن, ضرورة, اقامة, دولة, فلسطينية,

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يواصل المحتجون اللبنانيون التوافد إلى الساحات في مختلف المناطق اللبنانية، في...
قال مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان الاخير لن يطلب تمديد مهلة تشكيل...
أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم...
علن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه قد يتم نقل جميع القوات التي تنسحب من شمال...
يشارك وفد إسرائيلي يوم الاحد في مؤتمر المنامة لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه...
أكدت قيادة الجيش اللبناني تضامنها الكامل مع مطالب المتظاهرين بتحسين الأوضاع...
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن خطران كبيران يواجهان لبنان...
في برشلونة باسبانيا أصيب الليلة الماضية عشرون شخصا بجروح بينهم سبعة من افراد...
اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قناتي 12 و13 العبريتين...
تصاعدت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في العاصمة بيروت وعدد من...