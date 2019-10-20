الاعتداء, على, منتخب, جمهور, في, الرينة, والشرطة, تحقق,

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قبلت لجنة الاستئناف اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال مؤخرا الالتماس الذي...
إستمرارًا وختامًا لسلسلة الفعاليات التي قامت بها مدرسة ثانوية رؤوف أبو حاطوم...
اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة...
ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة...
تحت رعاية المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول وبمبادرة المدرسة الابتدائية -أ-...
اسفر شجار عائلي في بلدة حورة بالنقب عصر اليوم الاحد عن اصابة ٣ اشخاص بجراح وصفت...
جاريد كوشنير هو الوحيد الذي يعرف تفاصيل خطة السلام المعروفة اعلاميا بصفقة القرن،...
كشفت ورقة عمل جديدة اصدرها مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست بناءً على طلب من...
عقد النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مؤخراً سلسلة لقاءات شعبية وطلابية في...
جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ عن شجار بين جيران في مدينة...