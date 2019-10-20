الاعتداء, على, منتخب, جمهور, في, الرينة, والشرطة, تحقق,

وافادت مصادر ان مجهول قام بالاعتداء على شخص بالضرب المبرح,الشرطة باشرت التحقيق .

باشرت شرطة الناصرة الليلة الماضية بالتحقيق في حادثة اعتداء على منتخب جمهور في قرية الرينة.

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