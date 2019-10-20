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الاعتداء على منتخب جمهور في الرينة والشرطة تحقق



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باشرت شرطة الناصرة الليلة الماضية بالتحقيق في حادثة اعتداء على منتخب جمهور في قرية الرينة.


وافادت مصادر ان مجهول قام بالاعتداء على شخص بالضرب المبرح,الشرطة باشرت التحقيق .
الاعتداء على منتخب جمهور في الرينة والشرطة تحقق




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