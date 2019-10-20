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اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة



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اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة المستقرة.

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.

الشرطة باشرت التحقيق.

اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة




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