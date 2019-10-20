اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, شعب, وحالته, متوسطة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا.

اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة المستقرة.

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