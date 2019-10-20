تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-20 17:51:07 اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة |  2019-10-20 17:31:14 المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة |  2019-10-20 17:26:50 الرينة:محاضرة حول موضوع التنمر لاولياء امور الطلاب برعاية المجلس المحلي |  2019-10-20 17:22:16 حورة:3 اصابات بينها خطيرة في شجار عائلي |  2019-10-20 16:09:04 كوشنير يفشل بتسويق "صفقته" |  2019-10-20 15:25:54 النائب جبارين يكشف معطيات جديدة حول عمق التمييز بين الطلاب العرب واليهود |  2019-10-20 13:18:56 لليوم الثالث- لبنان يواصل الانتفاضة |  2019-10-20 13:17:58 نتنياهو يسلم الراية ولن يطلب التمديد |  2019-10-20 13:16:13 عودة: الحذار الحذار من التهادن بمسألة الجريمة. |  2019-10-20 10:11:59 صلاح يتحدى راشفورد في كلاسيكو إنجلترا |  2019-10-20 10:09:41 الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية |  2019-10-20 10:05:09 شفاعمرو:اعتقال اب وابنه بشبهة الضلوع بشجار وحيازة وسائل قتالية |  2019-10-20 10:01:47 البنتاغون يرجح نقل قواته المنسحبة من شمال سوريا إلى العراق |  2019-10-20 09:58:21 اقتحام بنك في رمات يشاي بواسطة جرافة وسرقة اموال |  2019-10-20 07:29:21 الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة



  |     |   اضافة تعليق



ضمن مساعي لجنة المتابعة لمواجهة آفة العنف والجريمة، عقد المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة اجتماعًا طارئًا لبحث موضوع الأبعاد الحقوقية والدولية لموضوع العنف والجريمة. وقرر الاجتماع بتقديم شكوى لمجلس حقوق الاسان في الأمم المتحدة حول تخاذل سلطات تنفيذ القانون الاسرائيلية بمواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي العنف والجريمة.

وشارك في الاجتماع رئيس المتابعة، محمد بركة، النائب د. يوسف جبارين (مركز المنتدى الحقوقي)، النائب اسامة سعدي، المحامي عمر خمايسي، المحامية سوسن زهر، المحامي مصطفى سهيل، توفيق عريعر، د. احمد امارة، والمحامية انهار حجازي، وسلطان أبو عبيد.

كما قرر الاجتماع التوجه لمؤسسات دولية مؤثرة لفضح سياسات التقاعس الاسرائيلية. وتم الاتفاق على تحضير وتقديم ورقة عمل باللغة الانجليزية حول العنف والجريمة تشمل المعطيات الدامغة التي تدين سلطات تنفيذ القانون. كما تقرر عقد جلسة مهنية خاصة للحقوقيين للبحث بشكل معمق في فرص ومساوئ تقديم التماس ضد الشرطة بسبب تخاذلها بموضوع العنف والجريمة.

وقال رئيس المتابعة محمد بركة، نحنُ نعمل ضمن رؤيةٍ شمولية ومسارات متعددة للضغط على الشرطة وسلطات تنفيذ القانون من أجل تلبيّة نداء جماهيرنا العربية بتطبيق القانون وإعادة الأمن والامان الى الشارع العربي.

وقال مركز المنتدى الحقوقي النائب يوسف جبارين، إنه "مما لا شك فيه أن المسار الدولي هو مسار هام وهو مسار يكمّل ويقوي احتجاجاتنا الجماهيرية، خاصة عندما نتحدث عن أحد الحقوق الأساسية والطبيعية لكل انسان، وهو الحق في العيش بأمن وامان. لا بد للعالم وللرأي الدولي بأن يعرف عن الواقع الأليم الّذي تعاني منه جماهيرنا جرّاء تواطؤ الشرطة وتقاعسها".

وكان النائبان جبارين وسعدي قد طلبا من مركز المعلومات والابحاث في الكنيست تحضير ورقة معلومات شمولية حول تفاقم العنف والجريمة، وحول خطط شمولية مقارنة تم اعتمادها في دول أخرى لمواجهة الجريمة.

 

المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة يقرر تقديم شكوى للأمم المتحدة حول الجريمة




كلمات متعلقة

المنتدى, الحقوقي, في, لجنة, المتابعة, يقرر, تقديم, شكوى, للأمم, المتحدة, حول, الجريمة,

تابعونــا

اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة اصابة شاب باطلاق نار في شعب وحالته متوسطة 2019-10-20 | 17:51:07

اصيب شاب باطلاق نار عصر اليوم الاحد في بلدة شعب ووصفت حالته بالمتوسطة...

الرينة:محاضرة حول موضوع التنمر لاولياء امور الطلاب برعاية المجلس المحلي الرينة:محاضرة حول موضوع التنمر لاولياء امور الطلاب برعاية المجلس المحلي 2019-10-20 | 17:26:50

تحت رعاية المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول وبمبادرة المدرسة الابتدائية -أ-...

حورة:3 اصابات بينها خطيرة في شجار عائلي حورة:3 اصابات بينها خطيرة في شجار عائلي 2019-10-20 | 17:22:16

اسفر شجار عائلي في بلدة حورة بالنقب عصر اليوم الاحد عن اصابة ٣ اشخاص بجراح وصفت...

كوشنير يفشل بتسويق "صفقته" كوشنير يفشل بتسويق "صفقته" 2019-10-20 | 16:09:04

جاريد كوشنير هو الوحيد الذي يعرف تفاصيل خطة السلام المعروفة اعلاميا بصفقة القرن،...

النائب جبارين يكشف معطيات جديدة حول عمق التمييز بين الطلاب العرب واليهود النائب جبارين يكشف معطيات جديدة حول عمق التمييز بين الطلاب العرب واليهود 2019-10-20 | 15:25:54

كشفت ورقة عمل جديدة اصدرها مركز الابحاث والمعلومات في الكنيست بناءً على طلب من...

عودة: الحذار الحذار من التهادن بمسألة الجريمة. عودة: الحذار الحذار من التهادن بمسألة الجريمة. 2019-10-20 | 13:16:13

عقد النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مؤخراً سلسلة لقاءات شعبية وطلابية في...

شفاعمرو:اعتقال اب وابنه بشبهة الضلوع بشجار وحيازة وسائل قتالية شفاعمرو:اعتقال اب وابنه بشبهة الضلوع بشجار وحيازة وسائل قتالية 2019-10-20 | 10:05:09

جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ عن شجار بين جيران في مدينة...

اقتحام بنك في رمات يشاي بواسطة جرافة وسرقة اموال اقتحام بنك في رمات يشاي بواسطة جرافة وسرقة اموال 2019-10-20 | 09:58:21

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:فجر هذا اليوم قام عدة...

الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً 2019-10-20 | 07:29:21

يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول...

العثور على جثة شاب في نوف هجليل العثور على جثة شاب في نوف هجليل 2019-10-20 | 07:00:49

باشرت الشرطة التحقيق بظروف العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في احد الشقق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع حادث العفولة اصابة سائق الشرطة مستشفى مصرع شاب قتيل علاء زيود ام . الفحم تمديد اعتقال المحكمة تنفيذ عملية طعن دهس قرب الخضيرة جان شموئيلكفر كنا اصابة شاب الرأس مروحية نقله للمستشفى شجار بين شابين روبي ريفلين رئيس الدولة زيارة عمل لقاء مدراء شركات مشروع الحديقة الصناعية الناصرة مدينة مؤتمر صحفي فتى قاصر عيلوط اصابة خطيرة الرأس شجار مع اخر مستشفى رمبام حيفا مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود مظاهرة مركز امام شرطة ام الفحم ضد الجريمة القتل العنف اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى المدرسة التكنولوجية جديدة المكر تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها احتفال قرية وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا شبهات رشوى تلقي دغه انتخابات لا ادلة رصاصة طائشة ام الفحم قرب اطفال يلعبون ساحة منزل حي جبارين اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى تدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةالناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com