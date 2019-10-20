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برشلونة يكثف مراقبته لنجم مغربي



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كثف نادي برشلونة مؤخرًا مراقبته لنجم دولي مغربي، تحسبًا لضمه في الفترة المقبلة، من أجل دعم صفوف البلوجرانا.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الإدارة الرياضية في برشلونة، تواصل جمع المعلومات عن المغربي أمين حارث لاعب شالكه، وفقًا لسياسة البارسا التي تهتم بمراقبة أبرز اللاعبين الشباب المتألقين في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد مسؤولي برشلونة سيتواجد اليوم الأحد في مباراة شالكه وهوفنهايم، بالدوري الألماني، لمشاهدة حارث عن قرب.

 


وأوضحت أن سعر حارث صاحب الـ22 عامًا يزيد بشكل سريع، بسبب أدائه المميز هذا الموسم، حيث إنه حتى الآن أحرز 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويستطيع حارث شغل كل المراكز في وسط الملعب، وهو ما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ كبير في أوروبا مؤخرًا.

برشلونة يكثف مراقبته لنجم مغربي




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