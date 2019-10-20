الرينة:محاضرة, حول, موضوع, التنمر, لاولياء, امور, الطلاب, برعاية, المجلس, المحلي,

تحت رعاية المجلس المحلي ورئيسه السيد جميل بصول وبمبادرة المدرسة الابتدائية -أ- ومديرها السيد قاسم موسى والسلطة الوطنية لمحاربة العنف المخدرات والكحول في المجلس المحلي،اقيمت في المكتبة العامة محاضرة لأولياء امور طلاب المدرسة عن موضوع (التنمر) والتي قدمها الاخصائي النفسي اياد دحله حيث تطرق لخطورة هذه الظاهرة بين الطلاب وعواقبها وتأثيرها السلبي. كما وتحدث السيد قاسم موسى مدير المدرسة عن اهمية هذه الفعاليات وبالاخص مشاركة الاهل لكي نرفع نسبة الوعي لديهم لمثل هذه الظواهر.





وفي دوره قال السيد احمد بصول-ابو الاسد مساعد رئيس مجلس المحلي ان مجلس الرينة المحلي وضع نصب عينيه وفي سلم اولوياته موضوع محاربة الظواهر السلبية منها العنف التي اصبحت ظاهره مقلقه بمجتمعنا ويجب علينا جميعا محاربتها.

من هنا نشكر السيده ابتسام بدارنه مديرة المكتبه العامة على حسن الضيافة والاستقبال وان اقامة مثل هذه برامج في المكتبة العامة يشجع الاهل الوصول الى المكتبة وقراءة الكتب والتعرف عليها.