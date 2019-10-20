حورة:3, اصابات, بينها, خطيرة, في, شجار, عائلي,

وافاد مراسلنا ان الطواقم الطبية وصلت الى مفرق شوكات ونقلتهم الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
وافاد مراسلنا ان الطواقم الطبية وصلت الى مفرق شوكات ونقلتهم الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.
الشرطة باشرت التحقيق.
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