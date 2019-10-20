حورة:3, اصابات, بينها, خطيرة, في, شجار, عائلي,

وافاد مراسلنا ان الطواقم الطبية وصلت الى مفرق شوكات ونقلتهم الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

اسفر شجار عائلي في بلدة حورة بالنقب عصر اليوم الاحد عن اصابة ٣ اشخاص بجراح وصفت حالة احدهم بالخطيرة.

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