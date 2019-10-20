نتنياهو يسلم الراية ولن يطلب التمديد

قال مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ان الاخير لن يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة لـ14 يوما أخرى.وتنتهي مهلة تشكيل الحكومة التي منحت لنتنياهو الخميس المقبل .ونقلت الاذاعة العبرية عن دافيد بيطان عن حزب الليكود" نتنياهو لن يطلب تمديد ولا جدوى من ذلك، لأن تحالف "ازرق وابيض" ليس مستعدا للدخول في أي مفاوضات".وتابع بيطان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن "ازرق وابيض" يريدون انتخابات لأنهم يؤمنون بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجتهم في الانتخابات المقبلة ستكون أكبر".وكرر بيطان تحميل بيني غانتس، مسؤولية الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولة انتخابات ثانية، وقال إن "نتنياهو وافق على خطة الرئيس (الإسرائيلي رؤوفين ريفلين) لكن ازرق وابيض ليست مستعدة لقبول ذلك".وتقضي خطة ريفلين بتشكيل حكومة وحدة، وفي حال تقديم لائحة اتهام يصبح نتنياهو كمن يتعذر عليه القيام بمهامه، ويتنحى عن رئاسة الحكومة، دون أن يستقيل، ويتولى غانتس رئاسة الحكومة.