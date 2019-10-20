عودة:, الحذار, الحذار, من, التهادن, بمسألة, الجريمة.,

عقد النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مؤخراً سلسلة لقاءات شعبية وطلابية في مختلف المناطق في البلاد لتلخيص الانتخابات الاخيرة للكنيست الـ22 ولنقاش القضايا السياسية المختلفة.

وعقدت اللقاءات في مدارس عدة منها: مدرسة الجليل الثانوية في الناصرة، مدرسة جلجولية وقلنسوة الثانوية، ومدرسة الكرمل في حيفا.اضافة الى اجتماع شعبي في بلدة المشهد في بيت د. فخري حسن ومحاضرة لاطباء وعاملي المستشفى الانجليزي في الناصرة، واجتماعات حزبية في فروع الحزب الشيوعي والجبهة في يافة الناصرة، يافا، سخنين ودير حنا بمشاركة الرفيق جابر عساقلة.وطرح النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة مواضيع سياسية مختلفة على طاولة النقاش مخصصاً مساحة واسعة لقضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي. مؤكدًا على ضرورة المثابرة بالمعركة ضد الجريمة، لأنه بالتعاون معها ستستفحل وتعمل على القضاء على مجتمعنا.وقال النائب عودة:" في هذه اللقاءات الشعبية والطلابية تحدثت عن مآسي الجريمة والمجرمين وأهمية الوقفة الشعبية لاستئصال الظاهرة، شعرت بهذه اللقاءات بمدى عُمق الانتماء وعلوّ الجاهزية لدى أبناء شعبنا للنضال."واضاف عودة:" أمامنا الآن خيار واحد ووحيد وهو تصعيد الهبة ضد الجريمة، لأنه إذا لم نوقف امتداد الجريمة هذه السنة فسنصل إلى ٣٠٠ قتيل سنويا بالسنوات القادمة!"واختتم عودة:" القائمة المشتركة ترغب بالتواصل مع كافة ابناء شعبنا وفتح المجال للنقاش والحوار فكل نائب مستعد للحضور للقاء طلاب المدارس وحضور اجتماعات شعبية في كافة انحاء البلاد."