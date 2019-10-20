صلاح, يتحدى, راشفورد, في, كلاسيكو, إنجلترا,

يلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد مباراة اليوم إحدى أبرز المواجهات الكلاسيكية في تاريخ الكرة الإنجليزية، لا سيما بسبب العداوة الكبيرة بين جماهير الناديين.ويستعرض موقع "هو سكورد" التشكيل المتوقع لليفربول ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم:ليفربولحراسة المرمى: أليسون.الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – أرنولد.الوسط: فاينالدوم – هندرسون – فابينيو.الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينو.مانشستر يونايتدحراسة المرمى: روميرو.الدفاع: أشلي يونج – ماجواير – لينديلوف – وان بيساكا.الوسط: ماتيتش – مكتوميناي – خوان ماتا.الهجوم: راشفورد – مارسيال – جيمس.يذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط.