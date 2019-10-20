هل, تعلم.., السماعات, بيئة, ملوثة, للأذن!,

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أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر،...
بعد قراءة هذا الخبر، ربما يستغني أولئك الذين يستخدمون سماعات الأذنين بانتظام،...
اكتشف فريق علمي دولي أن آلية النخر التي تتطور عند النوبة القلبية والجلطة...
بعد يوم عمل طويل ومرهق، عندما نصل إلى المنزل، كل ما نريد القيام به هو الاستلقاء...
من الضروري الالتزام بخطة غذائية صحية لتجنب زيادة الوزن والأمراض الخطيرة...
ارتبط الشاي في العديد من الدراسات، ومنذ فترة طويلة، بالصحة الجيدة، أهمها أنه يخفض...
يعتبر الحصول على شعر صحي تحدياً كبيراً بالنسبة للكثير من النساء اللواتي يلجأن...
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الطفل لا يحتاج لغير حليب...
قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها...
إذا كنت من عشاق النكهات المميزة، فعليك ألا تهمل استخدام مسحوق الفلفل الأحمر، كونه...