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الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الجيش اللبناني، السبت، "تضامنه الكامل" مع مطالب المتظاهرين الذي يحتجون لليوم الثالث على التوالي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته اليوم إنها تؤيد مطالب المتظاهرين المحقة، وتدعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين.

كما دعا البيان المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم المرتبطة بمعيشتهم، إلى التعبير بشكل سلمي وعدم السماح بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة.ويعد هذا أول تعليق للجيش اللبناني على الاحتجاجات التي دخلت، السبت، يومها الثالث، وانطلقت من العاصمة بيروت، الخميس الماضي، وامتدت إلى مدن أخرى، من بينها طرابلس التي سقط فيها قتيلين يوم الجمعة.
الجيش اللبناني ينحاز للمتظاهرين المحتجين على الأوضاع الاقتصادية




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