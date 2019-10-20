شفاعمرو:اعتقال, اب, وابنه, بشبهة, الضلوع, بشجار, وحيازة, وسائل, قتالية,

جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ عن شجار بين جيران في مدينة شفاعمرو.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وقامت بتفتيش احد المنازل وعثرت على 9 زجاجات حارقة .

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