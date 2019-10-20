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شفاعمرو:اعتقال اب وابنه بشبهة الضلوع بشجار وحيازة وسائل قتالية



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جاء في بيان صادر عن الشرطة انها تلقت بلاغ عن شجار بين جيران في مدينة شفاعمرو.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق وقامت بتفتيش احد المنازل وعثرت على 9 زجاجات حارقة .


الشرطة اعتقلت اب وابنه وتم تمديد اعتقالهم حتى استكمال التحقيق.
شفاعمرو:اعتقال اب وابنه بشبهة الضلوع بشجار وحيازة وسائل قتالية




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