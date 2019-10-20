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البنتاغون يرجح نقل قواته المنسحبة من شمال سوريا إلى العراق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنه قد يتم نقل جميع القوات التي تنسحب من شمال سوريا إلى العراق لمواصلة الحملة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.  وقال الوزير للصحفيين: "من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو 1000 جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم داعش وللمساعدة في الدفاع عن العراق".  وأضاف إسبر: "انسحاب القوات قائم بقوة من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما".  وأشار الوزير إلى أن الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق".  يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة استكمال هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.
البنتاغون يرجح نقل قواته المنسحبة من شمال سوريا إلى العراق




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