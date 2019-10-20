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اقتحام بنك في رمات يشاي بواسطة جرافة وسرقة اموال



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:فجر هذا اليوم قام عدة مشتبهون باقتحام بنك في رمات يشاي يواسطة تراكتور وسرقوا آلة لسحب الأموال- الكسبومات وبداخله اموال عديدة.

قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث كما وشرعت بأنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.

اقتحام بنك في رمات يشاي بواسطة جرافة وسرقة اموال




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