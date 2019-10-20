اقتحام, بنك, في, رمات, يشاي, بواسطة, جرافة, وسرقة, اموال,

قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث كما وشرعت بأنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.
قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث كما وشرعت بأنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.
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