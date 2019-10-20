اقتحام, بنك, في, رمات, يشاي, بواسطة, جرافة, وسرقة, اموال,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:فجر هذا اليوم قام عدة مشتبهون باقتحام بنك في رمات يشاي يواسطة تراكتور وسرقوا آلة لسحب الأموال- الكسبومات وبداخله اموال عديدة.

قوات من الشرطة وصلت الى المكان وشرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث كما وشرعت بأنشطة مسح وتفتيش لرصد الجناة.