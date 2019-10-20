الطقس:اجواء, معتدلة, وغائمة, جزئياً,

يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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مصرع سيدة حامل وابنتها في حادث طرق مروع على شارع 6 2019-10-19 | 19:59:37 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للاعلام العربي *حادث طرق مروع على الطريق...

اصابة شخص باطلاق نار في الطيرة 2019-10-19 | 19:56:46 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة...

اصابة خطيرة لشاب من الناصرة خلال يوم ترفيهي قرب العفولة 2019-10-19 | 15:04:22 اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بجراح خطيرة جراء سقوطه خلال يوم ترفيهي قرب العفولة...

اصابة شخص جراء اطلاق نار كثيف على منزل مدير قسم المعارف في كابول 2019-10-19 | 12:13:04 اقدم مجهولون على اطلاق وابل من الرصاص على منزل مدير قسم المعارف في مجلس كابول، في...

شعب:اصابة 3 اشخاص خلال شجار تخلله دهس وطعن 2019-10-19 | 07:00:29 أسفر شجار عنيف في بلدة شعب مساء السبت عن اصابة 3 اشخاص بجراح متوسطة,وذلك جراء...

الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة 2019-10-19 | 07:00:10 اليوم السبت يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات...

وقفة مع عائلة المربي المرحوم عبد الرحمن جاروشي .. ورسالة واضحة ضد العنف 2019-10-19 | 07:00:42 شارك أكثر من 200 مواطن من الجلبوع والشمال في وقفة بعريشة السلام في الجلبوع، ضد...

المتابعة تبحث التحضيرات لتظاهرة الناصرة يوم الثلاثاء المقبل 2019-10-19 | 07:00:13 تجري لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الاستعدادات المطلوبة، للتظاهرة...

فوز بيتي ثاني لابناء سخنين على رمات غان بهدفين 2019-10-18 | 19:22:10 فوز ثاني بيتي على التوالي حققه تلامذة المدرب الجديد لاعبو ابناء سخنين سليمات...