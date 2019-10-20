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الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء معتدلة وغائمة جزئياً




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