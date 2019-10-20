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العثور على جثة شاب في نوف هجليل



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باشرت الشرطة التحقيق بظروف العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في احد الشقق السكنية بمدينة نوف هجليل مساء السبت.


الطواقم الطبية هرعت للمكان واعلنت وفاة الشاب,الشرطة باشرت التحقيق وظروف الوفاة غير واضحة حتى الان.
العثور على جثة شاب في نوف هجليل




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