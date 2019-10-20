النائب, جبارين, ينتقد, استفزازات, الشرطة, للمتظاهرين, في, مدخل, ام, الفحم,

هاجم النائب د. يوسف جبارين تصرفات قوات الشرطة واستفزازاتهم للمتظاهرين في الشارع الرئيسي في مدخل ام الفحم ظهر اليوم ضد العنف والجريمة.

وكان جبارين قد توجه الى ضابط الشرطة بالمنطقة مطالبًا باخلاء وحدات الشرطة الخاصة التي حضرت للمكان ووقف افرادها بشكل استفزازي على مسافة صفر تقريبًا من المتظاهرين على حافة الشارع الرئيسي.وقال جبارين: "كان الاولى ان تستغل قيادة الشرطة هذه الاعداد الكبيرة من عناصرها لمواجهة العنف والجريمة وليس لاستفزاز المتظاهرين السلميين ضد العنف والجريمة".وأضاف: "طريقة تعامل الشرطة العدائية مع المتظاهرين والمواطنين العرب ليست بالأمر الجديد، بل هي جزء بنيوي من سياسات التمييز والاقصاء ضد المواطنين العرب، ولن تردعنا استفزازات الشرطة من مواصلة نضالنا ضد آفة العنف والجريمة".