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عرابة تفجع بوفاة الشاب بكر نصار



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انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب بكر اسامه منصور نصار عن عمر يناهز ال(١٨ عاما) وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير غدا بعد صلاة الظهر.انا لله وانا اليه راجعون




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