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وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر البحرين لحماية الملاحة في الخليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشارك وفد إسرائيلي يوم الاحد في مؤتمر المنامة لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه امريكا "لحماية الملاحة" في الخليج.   وذكرت القناة 13 الاسرائيلية مساء السبت ان الوفد سيكون ممثلا للخارجية الإسرائيلية.  ويعتبر المؤتمر الأمني الذي سينعقد بالبحرين مبادرة دفعت بها إدارة ترامب، والتي سيحضرها ممثلين عن عشرات الدول.  وأبلغ الدبلوماسيون الغربيون مذيع القناة الاسرائيلية أن المؤتمر الأمني سيعقد على مدار اليومين المقبلين وسيعمل على اتخاذ تدابير لحماية الحرية البحرية في المنطقة من "التهديدات الإيرانية". وسيناقش المؤتمر الأمني منع تهريب الأسلحة المتقدمة وحماية الطيران المدني.  ويوصف الاجتماع بأنه استمرار لقمة وارسو الأمنية التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، والتي تناولت في معظمها الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. وحضر هذا المؤتمر أيضًا وفد إسرائيلي ومسؤولون أمنيون من دول الخليج.ولم تنف وزارة الخارجية الإسرائيلية التفاصيل عندما طلبت القناة الإسرائيلية "13" التعليق، قائلة "إن إسرائيل تشارك في عملية ما بعد وارسو".
وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر البحرين لحماية الملاحة في الخليج




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