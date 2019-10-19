اصابة, شخص, باطلاق, نار, في, الطيرة,

الشخص أحيل من المكان الى مشفى مئير وهو مصاب بإصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).
يتم التحقيق بهدف فحص ملابسات الحادث.
الشخص أحيل من المكان الى مشفى مئير وهو مصاب بإصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).
يتم التحقيق بهدف فحص ملابسات الحادث.
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