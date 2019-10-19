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اصابة شخص باطلاق نار في الطيرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تلقت الشرطة بلاغ حول شخص أصيب في ساقيه في الطيرة جراء إطلاق نار.

الشخص أحيل من المكان الى مشفى مئير وهو مصاب بإصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).

يتم التحقيق بهدف فحص ملابسات الحادث.

اصابة شخص باطلاق نار في الطيرة




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