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حليمة بولند بعد شق نفنوفها: “حاسة اني سأبكي”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت المذيعة الكويتية حليمة بولند ضجة وسخرية كبيرة بعد نشرها مقطع فيديو عبرت فيه عن حزنها وغضبها بسبب تمزق نفنوفها، فستانها، قبل فترة قليلة من الحفل الذي تشارك به.



 واستعرضت حليمة في المقطع المزق في الفستان وأكدت أنها أنهت ترتيب شعرها ومكياجها وما أن حاولت ترتدي فستانها وجدته ممزق.
وقالت بنبرة صوتها المعروفة والملية بالدلع “الحفلة بعد شوي والله حاسة اني سأبكي”، معتبرة الامر بأنه من الحسد والعين.
حليمة بولند بعد شق نفنوفها: “حاسة اني سأبكي”




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