اصابة, خطيرة, لشاب, من, الناصرة, خلال, يوم, ترفيهي, قرب, العفولة,

اصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاماً بجراح خطيرة جراء سقوطه خلال يوم ترفيهي قرب العفولة ظهر اليوم السبت.

وجاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج ان الشاب كان ضمن رحلة للشركة التي يعمل بها وسقط مما ادى الى اصابته وحالته خطيرة.الطواقم الطبية نقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا بواسطة مروحية لاستكمال العلاج.الشرطة باشرت التحقيق واوقفت مدير الفعاليات في المكان .