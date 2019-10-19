نصر, الله:, خطران, كبيران, يواجهان, لبنان,

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في برشلونة باسبانيا أصيب الليلة الماضية عشرون شخصا بجروح بينهم سبعة من افراد...
اتهم يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قناتي 12 و13 العبريتين...
تصاعدت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في العاصمة بيروت وعدد من...
لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، جراء انفجار داخل مسجد، أثناء صلاة...
ذكرت مصادر اعلامية لبنانية ان متظاهرا في مدينة طرابلس قتل مساء اليوم باطلاق نار...
أعطى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الجمعة، 72 ساعة مهلة للاتفاق على...
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة تعامله "غير التقليدية" مع العدوان...
أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة...
عقب توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي...
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن 5 كويكبات ضخمة ستمر قرب الأرض اليوم...