تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-19 12:32:39 نصر الله: خطران كبيران يواجهان لبنان |  2019-10-19 12:31:13 تحذير.. إدمان النيكوتين يزيد فرص الإصابة بالسكري |  2019-10-19 12:29:49 هازارد على رأس الغائبين عن قائمة ريال مدريد ضد مايوركا |  2019-10-19 12:19:46 مواجهات في برشلونة خلال احتجاجات نصف مليون شخص |  2019-10-19 12:13:04 اصابة شخص جراء اطلاق نار كثيف على منزل مدير قسم المعارف في كابول |  2019-10-19 12:09:38 نجل نتنياهو يشن هجوما على قنوات عبرية |  2019-10-19 07:00:29 شعب:اصابة 3 اشخاص خلال شجار تخلله دهس وطعن |  2019-10-19 07:00:10 الطقس:اجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة |  2019-10-19 07:00:42 وقفة مع عائلة المربي المرحوم عبد الرحمن جاروشي .. ورسالة واضحة ضد العنف |  2019-10-19 07:00:24 تصاعد حدة الاشتباكات في لبنان.. محاولات لاقتحام القصر الجمهوري |  2019-10-19 07:00:13 المتابعة تبحث التحضيرات لتظاهرة الناصرة يوم الثلاثاء المقبل |  2019-10-18 20:16:53 30 قتيلا بانفجار داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة بأفغانستان |  2019-10-18 20:15:34 مقتل متظاهر باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الاحدب في طرابلس |  2019-10-18 19:44:13 الحريري: 72 ساعة مهلة للخروج من الأزمة الاقتصادية |  2019-10-18 19:22:10 فوز بيتي ثاني لابناء سخنين على رمات غان بهدفين |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحذير.. إدمان النيكوتين يزيد فرص الإصابة بالسكري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت دراسة أميركية حديثة بأن إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين السجائر، يزيد فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الدراسة أجراها باحثون بالمعهد الوطني لتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "Nature" العلمية.

تعبيريةولكشف العلاقة بين التدخين ومرض السكري، راقب الفريق مجموعة من الفئران التي عرضوها إلى مستويات وصلت إلى حد إدمان النيكوتين، بصورة تماثل مدمني التبغ.
ووجد الباحثون أن إدمان النيكوتين يُحدث تباينا في مجموعة من الجينات التي تنظم التعبير الجيني في البنكرياس والكبد وتحدد مستويات الجلوكوز في الدم.
واكتشف الفريق أن هذا التباين في الجينات التي يطلق عليها "Tcf7l2" تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
وقالت الدكتورة نورا فولكو، قائد فريق البحث: "هذا الاكتشاف غير المتوقع يشير إلى وجود صلة بين إدمان النيكوتين وبداية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".
وأضافت: "على الرغم من أن الإدمان هو مرض في الدماغ إلا أن هذا الاكتشاف يؤكد كيفية ترابط وظائف الجسم المعقدة، ما يكشف عن الحاجة إلى إجراء بحوث متكاملة ومبتكرة لكيفية الإصابة بالأمراض".
وأشارت إلى أن "الدراسة تثبت أن السكري وربما غيره من الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر والتي تأتي بسبب خلل في الجهاز العصبي اللاإرادي مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، تنشأ أولا في الدماغ".
وقالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطٍ سابق وحالي للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
وأضافت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.
تحذير.. إدمان النيكوتين يزيد فرص الإصابة بالسكري




كلمات متعلقة

تحذير.., إدمان, النيكوتين, يزيد, فرص, الإصابة, بالسكري,

تابعونــا

حقيقة "المثيرة للاشمئزاز" لاستخدام سماعات الأذن حقيقة "المثيرة للاشمئزاز" لاستخدام سماعات الأذن 2019-10-18 | 11:00:49

بعد قراءة هذا الخبر، ربما يستغني أولئك الذين يستخدمون سماعات الأذنين بانتظام،...

اكتشاف وسيلة ضد النوبات القلبية القاتلة اكتشاف وسيلة ضد النوبات القلبية القاتلة 2019-10-18 | 09:05:40

اكتشف فريق علمي دولي أن آلية النخر التي تتطور عند النوبة القلبية والجلطة...

لهذه الأسباب تجنب الاستلقاء على بطنك لهذه الأسباب تجنب الاستلقاء على بطنك 2019-10-17 | 14:50:32

بعد يوم عمل طويل ومرهق، عندما نصل إلى المنزل، كل ما نريد القيام به هو الاستلقاء...

8 أخطاء في التغذية تجعلك بديناً 8 أخطاء في التغذية تجعلك بديناً 2019-10-17 | 11:38:11

من الضروري الالتزام بخطة غذائية صحية لتجنب زيادة الوزن والأمراض الخطيرة...

كوب شاي يومياً يكفي لتعزيز مناعتك كوب شاي يومياً يكفي لتعزيز مناعتك 2019-10-17 | 08:26:45

ارتبط الشاي في العديد من الدراسات، ومنذ فترة طويلة، بالصحة الجيدة، أهمها أنه يخفض...

7 أطعمة تساعد على تعزيز صحة الشعر 7 أطعمة تساعد على تعزيز صحة الشعر 2019-10-16 | 14:45:16

يعتبر الحصول على شعر صحي تحدياً كبيراً بالنسبة للكثير من النساء اللواتي يلجأن...

المشروبات المناسبة للأطفال بدايةً من الشهر السادس المشروبات المناسبة للأطفال بدايةً من الشهر السادس 2019-10-16 | 13:45:09

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الطفل لا يحتاج لغير حليب...

بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال بطة الاستحمام الشهيرة.. خطر قاتل يهدد ملايين الأطفال 2019-10-16 | 11:01:38

قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها...

ما لا تعرفونه عن الفلفل الأحمر المطحون ما لا تعرفونه عن الفلفل الأحمر المطحون 2019-10-16 | 10:14:42

إذا كنت من عشاق النكهات المميزة، فعليك ألا تهمل استخدام مسحوق الفلفل الأحمر، كونه...

طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية طفل من بين كل ثلاثة دون الخامسة في العالم يعاني سوء التغذية 2019-10-16 | 08:51:53

كشفت المنظمة الأممية للطفولة أن طفلا من بين كل ثلاثة دون سن الخامسة حول العالم لا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة شعب حادث طرق انقلاب سيارة ذاتي اصابة سائق طفيفة مستشفى نهاريا الزهراوي الطاقم الطبي تمديد اعتقال مشتبه جان شموئيل الخضيرة المثلث منطقة عربي علاء زيود محاميد ام الفحم المحكمة حيفا حادث طرقابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان اوراق نقدية 100 دولار تحمل شعار داعش الجليل الاعلى العثور الشرطة تحققتظاهرة رؤساء مجالس عربية درزية تقليص مزايا ضريبية كفر ياسيف مفرق مشتبه شاب اعتداء شقيقته سقوطها رمبام الشرطة مستشفى تحقيق ريال مدريد برشلونة يث حي مباشر مباراة كلاسيكو اسبانيا الارض مسدسات بنادق ذخيرة معدات عسكرية تفتيش حملة سلاح وسط عربي اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف حرق سيارة موظفة بلدية طمرة مجهولون الشرطة التحقيق اضرار جسيمة المحامي عماد دكور استئناف محكمة قبول رفض انتخابات الفريديس مجلس رئاسة ايمن مرعي احمد برية المهاجم محمد غدير يوقع في بئر السبع هبوعيل سخنين لأول مرة مجلس يركا يشرك النساء في جلسته الشهرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com