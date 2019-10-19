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مواجهات في برشلونة خلال احتجاجات نصف مليون شخص



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في برشلونة باسبانيا أصيب الليلة الماضية عشرون شخصا بجروح بينهم سبعة من افراد الشرطة، خلال احتجاجات عارمة شارك فيها اكثر من نصف مليون شخص، ضد الاحكام بالسجن الفعلي التي فرضت على تسعة من قادة الحركة الانفصالية في اقليم كتالونيا.

وحاصر المحتجون مقر الشرطة الاسبانية وألقوا الحجارة والقناني الزجاجية والاغراض صوبه. كما قاموا باضرام النار في حاويات للقمامة. ورد افراد الشرطة باطلاق الرصاصات المطاطية واستخدام العصي لتفريق المحتجين.وقال القائم بأعمال وزير الداخلية الإسباني، إن 207 من أفراد الشرطة أصيبوا منذ الاثنين الماضي، واعتقلت السلطات نحو 128 شخصا على مدى الأيام الخمسة الماضية، محذرا من أن مثيري الشغب يواجهون عقوبات تصل للسجن ست سنوات.
مواجهات في برشلونة خلال احتجاجات نصف مليون شخص




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