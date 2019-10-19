اصابة, شخص, جراء, اطلاق, نار, كثيف, على, منزل, مدير, قسم, المعارف, في, كابول,

اقدم مجهولون على اطلاق وابل من الرصاص على منزل مدير قسم المعارف في مجلس كابول، في بعد منتصف الليلة الماضية. وقد تم اطلاق النيران على غرف النوم وسبقه القاء حجارة، مما تسبب بالذعر لكل من في المنزل. وبحسب المعلومات فقد سقط نجل مدير قسم المعارف من شرفة المنزل واصيب بجروح وصفت بالمتوسطة. كما وتسبب اطلاق النار بخسائر مادية.

وجاء في بيان صادر عن شرطة الشمال: "استمرار لحادث اطلاق النار في كابول وفور ورود بلاغ للشرطة، فان دوريات شرطية وصلت الى المكان وباشرت باعمال التحقيق في الحادث".واضافت الشرطة ان التحقيقات قادت لاعتقال مشتبه من القرية يبلغ من العمر 23 عاما بشبهة قيامه باطلاق النار.