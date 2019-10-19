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شعب:اصابة 3 اشخاص خلال شجار تخلله دهس وطعن



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أسفر شجار عنيف في بلدة شعب مساء السبت عن اصابة 3 اشخاص بجراح متوسطة,وذلك جراء اقتحام سيارة لاحد الساحات مما ادى الى دهس الجالسين وطعن شابين.


الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق,وقالت الشرطة في بيانها ان الخلفية تعود لجدال في الشارع,المشتبهين معروفين للشرطة التي تقوم بالبحث عنهم وعن السيارة.
شعب:اصابة 3 اشخاص خلال شجار تخلله دهس وطعن




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