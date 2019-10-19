الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

اليوم السبت يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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فوز بيتي ثاني لابناء سخنين على رمات غان بهدفين 2019-10-18 | 19:22:10 فوز ثاني بيتي على التوالي حققه تلامذة المدرب الجديد لاعبو ابناء سخنين سليمات...

نتنياهو يقترح على غانتس صيغة توافقية لتشكيل حكومة وحدة 2019-10-18 | 14:20:23 اتصل بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم هاتفيا برئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وناشده...

ضبط سلاح كارلو ومشط وذخيرة في كفر مندا، وضبط ذخيرة وقنبلة انارة في دير حنا واعتقال مشتبهين 2019-10-18 | 10:01:55 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار مكافحة شرطة...

السماك ومحترف الصيد بلال ياسين من طمرة يحذر من صواعق البرق خلال صيد الاسماك في فصلي الخريف والشتاء 2019-10-18 | 08:49:49 شهد شاطئ زيكيم الثلاثاء حادثا نادرا , عندما اصابت صاعقة برق 4 افراد عائلة من...

وللعنف مظاهر ... الصنارة تفتح ملف التنمر في تقرير خاص - المستشار التربوي راجح عيّاشي:التنمّر ظاهرة عدوانية خطيرة 2019-10-18 | 08:39:17 في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة التنمر بالانتشار وبدأت تظهر في المدارس وفي الشارع...

غزة تستعد للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" 2019-10-18 | 08:37:46 تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر...

الأرصاد: انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط الأمطار 2019-10-18 | 06:28:59 اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات...

الطالب سميح عيسى رئيساً لمجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم 2019-10-17 | 22:20:26 فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...

منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف 2019-10-17 | 22:19:12 بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد...