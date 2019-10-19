الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وانخفاض, على, درجات, الحرارة,

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فوز ثاني بيتي على التوالي حققه تلامذة المدرب الجديد لاعبو ابناء سخنين سليمات...
اتصل بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم هاتفيا برئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وناشده...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار مكافحة شرطة...
شهد شاطئ زيكيم الثلاثاء حادثا نادرا , عندما اصابت صاعقة برق 4 افراد عائلة من...
في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة التنمر بالانتشار وبدأت تظهر في المدارس وفي الشارع...
تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات...
فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...
بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...