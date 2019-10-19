تصاعد حدة الاشتباكات في لبنان.. محاولات لاقتحام القصر الجمهوري

تصاعدت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبنانية والمتظاهرين في العاصمة بيروت وعدد من المناطق الأخرى، فيما تواصلت عمليات كر وفر المتظاهرين وسط بيروت حسبما أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام.وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق وأشعلوا النار في إطارات يوم الجمعة في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.وخرجت جموع من المحتجين مساء في القرى والبلدات في جنوب وشمال وشرق لبنان وكذلك العاصمة بيروت ووجهوا انتقادات لجميع الزعماء السياسيين مسلمين ومسيحيين دون استثناء.ودارت مواجهات بين محتجين يطالبون باصلاحات اقتصادية وشرطة مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح، واستخدم عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.وفرضت السلطات طوقا أمنيا حول ساحة رياض الصلح لمنع المتظاهرين من الوصول اليها، فيما قال شهود عيان إن مناطق مختلفة من بيروت تشهد عمليات ملاحقة وتوقيف بحق متظاهرين.وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لخطاب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والذي تحدث خلاله عن مهلة لـ "الشركاء السياسيين" مدتها 72 ساعة لتنفيذ إصلاحات.