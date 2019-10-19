المتابعة, تبحث, التحضيرات, لتظاهرة, الناصرة, يوم, الثلاثاء, المقبل,

تجري لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الاستعدادات المطلوبة، للتظاهرة الكبرى التي ستجري في الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء المقبل، 22 الشهر الجاري، قبالة مقر قيادة الشمال للشرطة في الناصرة.

وعقد طاقم سكرتيري مركبات المتابعة، وبحضور رئيس المتابعة محمد بركة، وناشطين لمناهضة العنف في الناصرة، أمس الخميس، اجتماعا في مكاتب المتابعة أمس الخميس، للبحث في التحضيرات، استيفاء الشروط الكثيرة التي تضعها الشرطة لترخيص التظاهرة.وقال مسؤول العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، إننا نعمل مع الأخوة في الناصرة، لضمان نجاح التظاهرة، التي تأتي ضمن سلسلة الفعاليات الكفاحية التي أقرتها المتابعة في الأسابيع الأخيرة.وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إننا نمر في فترة مميزة في المسيرة الكفاحية لجماهيرنا العربية، إذ أن البرنامج الذي وضعته المتابعة يوم الثاني من الشهر الجاري يسير بنجاح، وبزخم جماهيري واسع، وهذا يؤكد جاهزية جماهيرنا للكفاح الجماهيري، في قضية بات الجميع يشعر خطرها.