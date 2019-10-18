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مقتل متظاهر باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الاحدب في طرابلس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت مصادر اعلامية لبنانية ان متظاهرا في مدينة طرابلس قتل مساء اليوم باطلاق نار من مرافقي النائب السابق مصباح الاحدب في طرابلس.



وذكرت وسائل اعلام لبنانية ان مرافقي الاحدب اطلقوا النار على المتظاهرين بعد ان حدث تلاسن معهم، ما ادى الى مقتل متظاهر واصابة 7 من المتظاهرين بجروح مختلفة.


وتشهد لبنان منذ الامس مظاهرات شعبية غاضبة ضد الفساد وتدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
 




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