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الحريري: 72 ساعة مهلة للخروج من الأزمة الاقتصادية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعطى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الجمعة، 72 ساعة مهلة للاتفاق على مخرج للأزمة الإقتصادية في لبنان، وقال "إن الانتظار لم يعد خيارا ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة .



وأكد الحريري في كلمة تلفزيونية له، أن الإصلاحات لا تعني فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي.


وتابع "خفضنا النفقات وسعينا لزيادة الدخل لكننا كنا دوما نصطدم بجهة معرقلة"، مضيفاً "أنا أشعر بألم اللبنانيين وأؤيد حقهم بالتعبير".


وقال الحريري "الغضب ردة فعل طبيعية إزاء الأداء السياسي في لبنان وتعطيل الدولة، والناس أمهلتنا كثيرا وانتظرت منا عملية إصلاح وفرص عمل".


 وأكد الحريري أن كثيرون يريدون تحويل سعد الحريري إلى كبش محرقة.


وتابع الحريري في كلمته "أحاول منذ 4 سنوات البحث عن حلول لكن الاستهداف السياسي لم يتوقف".


هذا وتواصلت الاحتجاجات الجمعة لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة.




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