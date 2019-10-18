فوز, بيتي, ثاني, لابناء, سخنين, على, رمات, غان, بهدفين,





فوز ثاني بيتي على التوالي حققه تلامذة المدرب الجديد لاعبو ابناء سخنين سليمان زبارقة على فريق رمات جان بحضور ما يزيد عن ثلاثة الاف مشجع .



الشوط الاول كان حماسيا بين الفريقين حاول الفريقين تسجيل هدف السبق لكنه شهد اهدارات للفرص دون تسجيل اهداف وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي .



الشوط الثاني شهد هجمات مكثفة من قبل فريق ابناء سخنين اسفرت عن تسجيل اللاعب مهران راضي الهدف الاول في الدقيقة ال 49 واستطاع اللاعب اسمه خلايله تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ال 59 وانتهت المباراة بفوز بيتي هام بهدفين دون رد.