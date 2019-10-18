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ترامب: تركيا والأكراد مثل طفلين ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة تعامله "غير التقليدية" مع العدوان التركي على سوريا والاكراد تحديدا ، قائلا إنه سمح للطرفين بالتصادم لفترة وجيزة قبل أن يتدخل.



وذكر ترامب ليلة أمس الخميس، في كلمة ألقاها أمام حشد من مؤيديه ضمن إطار حملته الانتخابية في ولاية تكساس، أن تركيا والأكراد "مثل طفلين في كثير من النواحي ينبغي السماح لهما بالتصادم قليلا ثم الفصل بينهما".


وتابع: "ما فعلته كان أسلوبا غير تقليدي: قلت إن عليهما أن يتقاتلا قليلا.. وتقاتلا لعدة أيام، وكان هذا القتال شرسا".


وأشار ترامب إلى أن كلا طرفي النزاع "أصدقاء للولايات المتحدة"، مضيفا: "لكن القتال اندلع بينهما وكان هذا مرعبا. لم يستطيعا التوصل إلى اتفاق، ولذلك توجهنا إلى هناك وأكدنا أننا نرغب في إعلان هدنة".


وأشاد الرئيس الأمريكي بموقف الوحدات الكردية إزاء الهدنة المتفق عليها أمس بين الولايات المتحدة وتركيا، مؤكدا أن الأكراد وافقوا على "التراجع قليلا".




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