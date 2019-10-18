إلغاء, جلسة, الحكومة, اللبنانية, وسط, توقعات, باستقالة, الحريري,

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أعطى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، مساء الجمعة، 72 ساعة مهلة للاتفاق على...
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة تعامله "غير التقليدية" مع العدوان...
عقب توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي...
كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن 5 كويكبات ضخمة ستمر قرب الأرض اليوم...
تتواصل الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية،...
أصدر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قرارا عاجلا بعد اشتعال الاحتجاجات التي...
اعلن في انقرة مساء اليوم عن التوصل الى اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوان...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل...
وصل نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الخميس، إلى أنقرة في محاولة لانتزاع وقف...
حذرت وزارة المالية من أن تكلفة حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة ستكون بمثابة ضربة...