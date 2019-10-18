إلغاء, جلسة, الحكومة, اللبنانية, وسط, توقعات, باستقالة, الحريري,

أعلن مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، إلغاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة اليوم في قصر الرئاسة؛ لبحث وضع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أمس الخميس؛ احتجاجًا على تردي الوضع الاقتصادي.

وجاء في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه "تم إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري ببعبدا شرق بيروت".ولفتت مصادر صحافية إلى أن الحريري قد يعلن عن استقالته في وقت لاحق اليوم، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحافيًا عند الثالثة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي اللبناني.وأوضحت المصادر أن الحريري بحث خيار استقالته جديًا مع بعض المحيطين به، في ظل الضغوطات التي يتعرض لها، فيما أكدت أن الحريري لم يحسم قراره في هذا الشأن حتى الساعة.