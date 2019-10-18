نتنياهو, يقترح, على, غانتس, صيغة, توافقية, لتشكيل, حكومة, وحدة,

وقال نتنياهو انه عرض على غانتس طرحا توافقيا لاقامة هذه الحكومة باعتبارها حاجة ملحة بالنسبة لدولة اسرائيل نظرا للتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة والمتغيرات السلبية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا.ويتالف هذا الطرح من أربعة أجزاء امنية واقتصادية واجتماعية وسياسية واخر يخص العلاقة بين الدين والدولة.

اتصل بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم هاتفيا برئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وناشده تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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