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نتنياهو يقترح على غانتس صيغة توافقية لتشكيل حكومة وحدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اتصل بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم هاتفيا برئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وناشده تشكيل حكومة وحدة وطنية.


وقال نتنياهو انه عرض على غانتس طرحا توافقيا لاقامة هذه الحكومة باعتبارها حاجة ملحة بالنسبة لدولة اسرائيل نظرا للتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة والمتغيرات السلبية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا.

ويتالف هذا الطرح من أربعة أجزاء امنية واقتصادية واجتماعية وسياسية واخر يخص العلاقة بين الدين والدولة.





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