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بومبيو يصل إسرائيل لبحث تطورات الملف السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عقب توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.



وذكر بومبيو الذي وصل ليل الخميس/ الجمعة مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان في استقباله السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، ذكر على حسابه في "تويتر": "من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا".


وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيبحث صباح اليوم الجمعة مع نتنياهو "التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة".


ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.




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