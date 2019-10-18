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لبنان: التظاهر وقطع الطرق يتواصل بمختلف المناطق رفضا لفرض ضرائب جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تتواصل الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، تنديدا بالاوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اللبناني نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة ومحاولات فرض ضرائب جديدة على اصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.



ولمتابعة الاوضاع، ينعقد مجلس الوزراء اللبناني بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال عون.


وشهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت مساء الخميس وفجر الجمعة، مواجهات بين شبان محتجين والقوات الامنية اسفرت عن وقوع اصابات في صفوف الطرفين.


واُعلن عن اصابة العشرات من عناصر القوى الامنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية لرد المحتجين امام السراي الحكومي.


وسُجلت حالات اغماء عدة في صفوف المتظاهرين، واُفيد عن مقتل عاملين اجنبيين اختناقاً في مبنى كانت النيران دخلته في ساحة رياض الصلح وعمل الدفاع المدني على سحب الجثتين وإطفاء الحريق في المبنى.


كما اندلعت احتجاجات في عدد من مناطق الضاحية الجنوبية والشمال والجنوب إضافة الى الجبل والبقاع قُطعت خلالها طرقات عدة من قبل المحتجين.


وبسبب الاوضاع الراهنة، اعلنت وزارة التربية اقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات الجمعة، فيما اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة الاضراب العام، نظرا إلى حال الغليان الشعبي التي تمر بها البلاد، واحتجاجا على كل ما يطرح من أوراق اصلاحية تطاول الموظفين والمتقاعدين في شكل خاص والمواطنين في شكل عام.وفق ما جاء في بيان للرابطة.




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