الفاتيكان, يبتكر, مسبحة, صلاة, إلكترونية, بصليب, ذكي,

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من المحتمل أن يكون هاتف غلاكسي إس11 لسامسونغ أحد أول إصدارات الهواتف الذكية الكبرى...
بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر معاملة "وحشية" للحيوانات، تجري السلطات الصحية في...
اغتال مسلحون مجهولون ليل الأربعاء، صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان...
أعلنت النيابة الهولندية أنها تشتبه بأن الرجل الذي أوقف بعد العثور على عائلة تعيش...
أدخل حارس باكستاني أسده "الأليف" إلى مكتبه لينقض على كهربائي طالبه بدفع أجره مقابل...
مجموعة لقطات غير معتادة نشرتها وكالة أنباء كوريا الشمالية الرسمية مساء الثلاثاء،...
استعرض خبراء من موقع Phоne Arеna مقطع فيديو اختبروا خلاله نسخة تجريبية من نظام Andrоid 10...
اكتشفت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الأثار المصرية، في مدينة الأقصر عن خبيئة...
عثر على رسالة تشير إلى تاريخ 2060 من قبل بعض العلماء، في أرشيف مؤلف الفيزياء...
من يوم مميز وفستان أبيض وحلم تنتظره كل فتاة، انقلب يوم زفاف سيدة تايلندية تُدعى...