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الفاتيكان يبتكر مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرض الفاتيكان مسبحة صلاة إلكترونية بصليب ذكي eRosary، على صفحة منظمة "الشبكة العالمية للصلاة للبابا".



ترتبط هذه المسبحة الإلكترونية بالهواتف الذكية  iOS و Android عبر تطبيق "اضغط كي نصلي"، حيث يمكن تنشيط هذه المسبحة بحملها باليد ورسم علامة الصليب المعتادة.


تتكون هذه المسبحة من عشر خرزات مصنوعة من معدن الهيماتيت والعقيق الأسود، وصليب فيه جهاز استشعار يسجل معلومات عن صحة المستخدم على غرار الساعات الذكية.


هذا وسوف تباع هذه السبحة الذكية بقيمة 99 يورو فقط.




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