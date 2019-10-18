ياسر, جلال:, الإمكانات, الجسدية, مهمة, للفنان,

حقق الفنان المصري ياسر جلال، نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية وقدم عدد من الأعمال الدرامية المتتالية التي جعلته في أوج شهرته وذلك بعد غياب سنوات وتأخر للنجومية.

ياسر جلال، علق على تأخر نجوميته قائلا، إنه لم ييأس يومًا من ذلك، ولكنه كان يشعر بالإرهاق والتعب وأنه يحتاج لمجهود أكبر، حتى يثبت نفسه.ورد خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”، على اتهامات البعض له بأن سبب نجاحه هو إمكانياته الجسدية مؤكدًا أنها عنصر مكمل ولازم الموهبة والخبرة عن طريق الدراسة وممارسة الفن، كما أن الإمكانيات الجسدية هي عنصر مهم ويميز الفنان،وعن عودته لتقديم أدوار ثانية قال: “ربنا سبحانة وتعالى ثم القائمين على الصناعة في بلدنا يضعونك في مكانة معينة وتظل تعمل بها، ولكي تظل في نفس المكانة لابد ان تقدم ماعليك، وبالنسبة لي أتمنى أن أظل في عملي سواء كنت أول أو ثاني، وأن أظل مستمر وأقدم الحاجة التي أحبها”.كما كشف أنه يستعد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عمل سينمائي، ومن المقرر أن يبدأ به عندما يكتمل السيناريو وفريق العمل سأشارك به.يذكر أن ياسر جلال، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لمس أكتاف، مع الفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع وعدد من النجوم وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة.