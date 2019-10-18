ياسر, جلال:, الإمكانات, الجسدية, مهمة, للفنان,

كلمات متعلقةياسر, جلال:, الإمكانات, الجسدية, مهمة, للفنان,
بعد الجدل الذي احدثه الفنان المصري محمد رمضان بنشره فيديو يظهر قيادته لطائرة،...
ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن وفاة الفنان...
انضمت الممثلة المصرية ياسمين رئيس الى الممثلات الفنانات اللواتي يواجهن...
سافرت الفنانة المصرية إيمان العاصي للاستجمام في الخارج، وشاركت جمهورها في صور...
لم تعد الأمور خافية على أحد، أصالة اتّخذت قرارها، ومسألة طلاقها أصبحت مجرد مسألة...
تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفل غنائي حاشد احيته ضمن فعاليات الدورة...
عبّر الفنان جورج وسوف عن حزنه الشديد حول حادثة الحرائق التي حصلت في لبنان ،...
قررت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك...
نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطع فيديو للحريق الكبير الذي اندلع امس...
شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك...