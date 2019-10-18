مفاجأة.., بوجبا, التقى, زيدان, خلال, التوقف, الدولي,

وضع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، المزيد من الإثارة مجددًا، بشأن انتقاله إلى ريال مدريد في الموسم الحالي.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، صورة لبوجبا مع مواطنه زين الدين زيدان في مسبح بمدينة دبي.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لقاء بوجبا وزيدان كان خلال فترة التوقف الدولي الحالية.وكان بول بوجبا يتواجد في دبي بسبب استبعاده من المنتخب الفرنسي بعد معاناته من إصابة، وحرص على تنفيذ البرنامج التأهيلي بالإمارات.أما زيدان فكان حاضرًا لمؤتمر دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي خلال فترة التوقف الدولي.وحاول زيدان، الضغط على إدارة ريال مدريد لضم بوجبا في الصيف الماضي، لكن مانشستر يونايتد أصر على أن اللاعب ليس للبيع.