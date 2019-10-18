ضبط, سلاح, كارلو, ومشط, وذخيرة, في, كفر, مندا،, وضبط, ذخيرة, وقنبلة, انارة, في, دير, حنا, واعتقال, مشتبهين,

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اتصل بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم هاتفيا برئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وناشده...
شهد شاطئ زيكيم الثلاثاء حادثا نادرا , عندما اصابت صاعقة برق 4 افراد عائلة من...
في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة التنمر بالانتشار وبدأت تظهر في المدارس وفي الشارع...
تستعد جماهير غزة اليوم للمشاركة فى الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة الكبرى وكسر...
اليوم الجمعة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات...
فاز الطالب سميح عيسى في رئاسة مجلس الطلاب في المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم...
بمبادرة منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي في البلاد، عقد في المركز الجماهيري في مجد...
اغلقت الشرطة من كلا الاتجاهين اليوم الخميس شارع 40 في منطثة الجنوب بفعل السيول...
أصيب اليوم الخميس، عامل بجروح، إثر انفجار نتج عن تسرب غاز الطهي بأحد المطاعم وسط...
بعثت الأسيرة سماح جرادات، رسالة لأهلها من سجن "الدامون" الذي تقبع به منذ انتهاء...