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ضبط سلاح كارلو ومشط وذخيرة في كفر مندا، وضبط ذخيرة وقنبلة انارة في دير حنا واعتقال مشتبهين



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: في إطار مكافحة شرطة إسرائيل لظاهرة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي تواصل الشرطة أنشطتها المركزة والمبادر بها  لتضبط سلاح بدائي الصنع من طراز "كارلو"  ومشط ذخيرة وذخيرة في قرية كفر مندا.  وكميات ذخيرة وقنبلة إنارة في قرية دير حنا*



 ظهر الأمس في منطقة مفتوحة في قرية دير حنا، ضبطت الشرطة كميات كبيرة من الذخيرة من عيار 9 ملم وقنبلة إنارة. تم توقيف مشتبه في العشرينات من عمره وسيحال هذا الصباح الى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.


 *بضع ساعات قليلة  بعد هذه الحادثة تم ضبط  سلاح غير قانوني بدائي الصنع من طراز "كارلو" ومشط ذخيرة وذخيرة في مفر مندا*.


 تم القاء القبض على مشتبهين في مكان الحادث (في العشرينيات والأربعينيات من العمر) وستتم إحالتهما  هذا الصباح أيضًا إلى محكمة الصلح في حيفا للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.


 *سيواصل أفراد الشرطة عملهم بحزم وإصرار على جميع المستويات من خلال استخدام وسائل وأساليب إستخباراتية وتكنولوجية متقدمة، من أجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة بما  فيها من استخدام الأسلحة وحيازتها وبيعها ونشرها بشكل غير قانوني، والقاء القبض على المشتبهين المتورطين في هذه الجرائم، وإحالتهم الى العدالة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الأبرياء وتعزيز شعورهم بالأمان*.




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