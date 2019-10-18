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2019-10-18 11:00:43
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2019-10-18 10:01:55
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2019-10-17 23:35:08
التوصل الى اتفاق حول تعليق النشاطات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا
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2019-10-17 22:19:12
منتدى أقسام الرفاه الاجتماعي يبحث استفحال ظاهرة العنف
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الفتى ميكي.. يلعب كرة القدم رغم فقدانه بصره
2019-10-18 09:12:15
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الفتى ميكي.. يلعب كرة القدم رغم فقدانه بصره
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