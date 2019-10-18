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اكتشاف وسيلة ضد النوبات القلبية القاتلة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اكتشف فريق علمي دولي أن آلية النخر التي تتطور عند النوبة القلبية والجلطة الدماغية، سببها تكون وتراكم مادة تسمى deoxyhydroceramide التي تكبح وظيفة الخلايا.



ويفيد موقع MedicalXress، بأن سبب تطور آلية النخر يعود إلى نقص كمية الأكسجين بسبب توقف تدفق الدم الشرياني، ما يؤدي إلى تراكم مادة 

deoxyhydroceramide، التي اكتشفت لدى الديدان المعرضة لنقص الأكسجين في جسمها. فقد اكتشف العلماء أن تركيز هذه المادة يرتفع إلى مستويات عليا ويصبح ساما للخلايا. وإن مادة سيراميد تكبح نشاط البروتينات الخاصة، ما يسبب تشوهات في بنية الخلايا، وخللا في وظائف الميتاكوندرا.


وللتأكد من دور مادة سيراميد السلبي، حقن العلماء الفئران المخبرية بمثبط لها، قبل أن تصاب بنوبة قلبية. فاتضح من نتيجة هذه العملية، أن الفئران التي حقنت بمثبط مادة سيراميد قل نخر الأنسجة عندها بنسبة 30% مقارنة بالفئران التي لم تحقن بالمثبط، وأن المادة المثبطة حجبت نشوء جميع أنواع مادة سيراميد، ولذلك يعمل العلماء حاليا على ايجاد مستحضر خاص تكون آثاره الجانبية أقل.




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