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محمد رمضان يتسبب بسحب رخصة الطيّار مدى الحياة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد الجدل الذي احدثه الفنان المصري ​محمد رمضان​ بنشره فيديو يظهر قيادته لطائرة، اصدرت وزارة الطيران المدني المصري بيانا توضيحيا كشفت فيه عن العقوبات المفروضة على قائد هذه الطائرة الذي سمح لرمضان بفعل ذلك، وكان اهمها الغاء رخصته بقيادة الطائرة مدى الحياة.



وجاء في البيان: "بالإشارة وإلحاقا لبيان وزارة الطيران بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لأحدى شركات الطيران الخاصة فى رحله خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة".


وتابع البيان: "أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الأتي:


- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.




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