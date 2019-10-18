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الاتحاد الإسباني يؤجل الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر تقرير صحفي أن لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قررت تأجيل مواجهة الكلاسيكو بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، في ظل الاحتجاجات الحالية في إقليم كتالونيا.



وقالت صحيفة سبورت، إن اللجنة استقرت على تأجيل المباراة، التي كان من المُقرر إقامتها 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.


وكانت رابطة الليجا قد طلبت من برشلونة وريال مدريد، أمس الأربعاء، نقل الكلاسيكو المقبل من ملعب "كامب نو" إلى "سانتياجو برنابيو"، لكن ريال مدريد وبرشلونة رفضا الأمر.


ورفض الأمن الإسباني، إقامة المباراة يوم 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.


ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.




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